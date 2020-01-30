أبو سعيد اطلع على تدابير معالجة أزمة السيولة في الأمم المتحدة

تلقى مفوض ​الشرق الأوسط​ للجنة الدولية لحقوق ​الإنسان​ ومستشارها لشؤون ​الأمم المتحدة​ في جنيف السفير الدكتور ​هيثم ابو سعيد​، رسالة من رئيسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف إليزابيت تيتشي فيسلبيرجر، والموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​، وتتضمن ضرورة دعم المجلس لتنفيذ أنشطته المقررة، بعد أن أبلغ مكتب الأمم المتحدة في جنيف (UNOG) فيسلبيرجر أنه بسبب تدابير الطوارئ الخاصة التي اتخذها الأمين العام في تشرين الأول الماضي، لمعالجة أزمة السيولة في الأمم المتحدة.

بدوره، أبرق السفير أبو سعيد إلى فيسلبيرجر، مؤكدا دعم المساعي التي تقوم بها لتأمين انتظام عمل الجلسات، وخصوصا تلك المتعلقة بالاستعراض الدوري الشامل لما لهذه الجلسات من ضمانة للجم الدول والحكومات التي تعتدي وتخرق المنظومة الحقوقية.

