الخارجية الإيرانية تدعو فرنسا لعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين

دعت وزارة ​الخارجية الإيرانية​، الحكومة والشرطة في ​فرنسا​، إلى الامتناع عن استخدام العنف والقوة المفرطة ضد ​المتظاهرين​ السلميين ومراعاة حقوقهم القانونية.

ونشرت الخارجية الإيرانية في صفحتها على ​مواقع التواصل الإجتماعي​ مقطع ​فيديو​ عن تعامل ​الشرطة الفرنسية​ مع المتظاهرين بعنف، داعيةً "الحكومة والشرطة في فرنسا للامتناع عن استخدام القوة والعنف السافر في مواجهة التظاهرات المهنية والقانونية والهادئة وغير المسلحة للمحتجين ومراعاة حقوقهم".

تجدر الإشارة إلى أن اشتباكات إندلعت أمس بين الشرطة الفرنسية و​رجال الإطفاء​ الذين يحتجون في العاصمة ​باريس​، ضد ظروف العمل والأجور ومكافأة المخاطر لرجال الاطفاء، وأطلقت الشرطة قنابل ​الغاز​ وخراطيم ​المياه​ على المحتجين من رجال الإطفاء.