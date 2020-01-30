الجيش السوري يسيطر على جوباس ومرديخ ومعردبسة بريف إدلب الجنوبي الشرقي

أفادت وكالة "سانا" السورية بأن وحدات من ​الجيش السوري​ "طهرت قرى جوباس ومرديخ ومعردبسة ب​ريف إدلب​ الجنوبي الشرقي من ​الإرهاب​يين". وكانت ​القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة​ السورية أعلنت أمس أن "وحدات الجيش العاملة بريف إدلب طهرت خلال الأيام القليلة الماضية مدينة ​معرة النعمان​ و28 قرية وبلدة في الريف الجنوبي من الإرهاب"، مؤكدةً "استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الدستورية والوطنية والأخلاقية في ملاحقة ما تبقى من التنظيمات الإرهابية المسلحة إلى أن يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس الإرهاب بمختلف مسمياته".

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