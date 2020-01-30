التليغراف: الفلسطينيون معزولون دبلوماسيا وسط دول عربية مرحبة بخطة ترامب

اشارت صحيفة "الديلي تليغراف" في ​تقرير​ بعنوان "​الفلسطينيون​ معزولون دبلوماسيا وسط دول عربية مرحبة بخطة ​ترامب​"، الى إن "​الفلسطينيين​ وجدوا أنفسهم في عزلة دبلوماسية بعد الإعلان عن صفقة ترامب للسلام وسط صمت من ​الدول العربية​ والأوروبية حيث لم تعارض أي دولة اقتراح ترامب الذي يمنح ​إسرائيل​ الحق في ضم مناطق كبيرة من ​الضفة الغربية​ المحتلة".

ولفتت الصحيفة البريطانية الى انه "بينما كانت ​الفصائل الفلسطينية​ المتصارعة متوحدة في مواجهة خطة ترامب لم يجدوا إلا القليل من الدعم من حلفائهم العرب حيث رحبت ​السعودية​ و​الإمارات​ بحذر بخطة ترامب". واشارت إلى ان "الإدانة الإقليمية جاءت من قبل ​تركيا​ و​إيران​ وهما الدولتان المعروفتان بعدائهما لإسرائيل بشكل تقليدي، وعلى عكس السعودية والإمارات ليس لديهما حماس كبير لخطابات تصالحية مع ترامب".

ورأت ان "هذا الصمت سيجعل الفلسطينيين يواجهون التصرفات التوسعية الإسرائيلية بمفردهم خلال الأسابيع المقبلة وهو ما سوف يغير شكل الحدود في المنطقة لصالح إسرائيل".