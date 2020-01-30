رئيس الوزراء الهندي: 10 أيام على الأكثر ونجعل باكستان تسفّ التراب

أعلن رئيس الوزراء ​الهند​ي ​ناريندرا مودي​، في كلمة أمام أكاديمية عسكرية في ​نيودلهي​، أن بلاده لديها إمكانيات عسكرية يمكنها إلحاق هزيمة ساحقة بجارتها ​باكستان​، وتحتاج لأسبوع إلى عشرة أيام لجعل باكستان "تسفّ الغبار".

وعبر رئيس ​الحكومة​ الهندية عن أسفه لتقاعس أسلافه الذين كانوا يترددون في استخدام القوة العسكرية ضد باكستان، معتقداً أن "باكستان لن تكون لديها أية فرصة إذا اندلعت مواجهة عسكرية مع الهند"، متهماً باكستان بأنها تواصل "الحرب بالوكالة ضد الهند، من خلال تقديم الدعم سرا إلى جماعات متمردة في ​كشمير​، حيث تواجه نيودلهي تمردا عسكريا".

ونددت باكستان لاحقا بتصريحات رئيس الوزراء الهندي ووصفتها بأنها "غير مسؤولة ومحرضة على الحرب، ومحاولات يائسة، يقوم بها المسؤولون الهنود، بهدف صرف الانتباه عن الانتقادات المتزايدة على المستوى المحلي والدولي حيال سياساتهم التمييزية".