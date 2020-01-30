قرار اتهامي في حق سوريين بجرم المشاركة في معركة عرسال

أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة ​فادي صوان​ اليوم قرارا اتهاميا في حق السوريين محمد وطلحة شداد بجرم الانتماء الى "​تنظيم داعش​"، والمشاركة في ​معركة عرسال​، سندا الى المواد 335 ​عقوبات​ والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة وذخائر، وأحالهما أمام ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.

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