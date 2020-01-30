منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من اليوم

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "منخفضا جوّيا مصحوب بكتل هوائية باردة يؤثر تدريجيًا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءًا من صباح اليوم، ويحمل معه أمطار، ثلوج، عواصف رعدية، ورياح شديدة ويستمر حتى صباح يوم الأحد".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة متقطعة، تشتّد غزارتها ليلاً مترافقة بعواصف رعدية ورياح تقارب ال ٨٠ كلم/س خاصة في المناطق الشمالية يرتفع معها موج البحر الى ٤ أمتار،تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٣٠٠ متر وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها خلال الليل لتلامس ال ١٢٠٠ متر وما دون ذلك في المناطق الداخلية الشمالية.

الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة خاصة خلال الفترة الصباحية ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة تقارب ال ٨٥ كلم/س يرتفع معها موج البحر الى ٤ أمتار، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما دون في المناطق الشمالية والداخلية ، تخف حدة ​الأمطار​ والثلوج مساءً.

السبت: غائم جزئيًا الى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات تبقى الاجواء مهيأة ل​تساقط امطار​ محلية وثلوج على ارتفاع ال ١٢٠٠م وما فوق .