السلطات المكسيكية تعثر على 292 مهاجرًا مكدسين في شاحنتين









اسماء السيد - توستلا غوتييرز: عثرت السلطات المكسيكيّة على 292 مهاجرًا يتحدّرون من أميركا الوسطى مكدّسين على متن شاحنتَين في ولاية تشياباس الجنوبيّة، على ما أعلن مكتب المدّعي المحلّي الأربعاء.

أشار المدّعي في بيان إلى أنّ كلّاً من هؤلاء المهاجرين كان دفع مبلغ مئة ألف بيزو (4,800 يورو) لشبكة مهرّبين من أجل عبور المكسيك على متن الشاحنتين حتّى الوصول إلى الحدود مع الولايات المتّحدة.

وأوقِفت الشاحنتان في بيريوزابال على بُعد نحو عشرين كيلومترًا من توكستلا غوتييريس، عاصمة تشياباس الحدوديّة مع غواتيمالا.

كان على متن إحدى الشاحنتين 162 شخصًا (122 رجلاً، 19 امرأة و31 طفلاً) يتحدّرون من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا. أمّا في الشاحنة الثانية فعثِر على 130 مهاجرًا مكدّسين (100 رجل و11 امرأة و19 طفلاً)، جميعهم من غواتيمالا.

واعتُقل سائقا الشاحنتين بينما تكفّلت سلطات الهجرة بهؤلاء المهاجرين.

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عبَرَ آلاف المتحدّرين من أميركا الوسطى، في مجموعات، الحدود مع المكسيك خلال السنوات المنصرمة، بهدف الوصول الى الحدود الأميركيّة هربًا من الفقر والعنف في بلدانهم.

تتعرّض المكسيك لضغوط شديدة وتهديدات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أجل منع قافلات المهاجرين من الاقتراب من حدود الولايات المتّحدة.

نشر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور نحو 26 ألف عسكري على الحدود الجنوبية والشماليّة لبلاده. وبين مايو وسبتمبر 2019، خفّضت المسكيك تدفّق المهاجرين إلى الولايات المتّحدة بنسبة 56 في المئة.

