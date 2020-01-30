الإفراج في روسيا عن شابة إسرائيلية أميركية عفا عنها بوتين

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موسكو: خرجت الشابة الإسرائيلية الأميركية نعمة يسسخار التي كانت مسجونة في روسيا بتهمة "تهريب مخدّرات" وعفا عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من سجن موسكو حيث كانت معتقلة، وفق ما أعلنت مصلحة السجون الروسية.

وقالت مصلحة السجون في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه "وفقاً لمرسوم العفو الذي أصدره الرئيس الروسي، تمّ الإفراج عن نعمة يسسخار من مركز الاحتجاز".

جاء العفو عن الشابّة في وقتٍ من المقرّر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مع بوتين الخميس كي يُقدّم اليه تفاصيل الخطّة الأميركيّة للسّلام في الشرق الأوسط.

قالت والدة الشابة يافا يسسخار التي كانت موجودة في موسكو إلى وسائل إعلام إسرائيلية "إنه حلم أصبح حقيقة". وأضافت "أشكر الجميع" و"أنتظر رؤيتها". وكان نتانياهو الذي يقوم بحملة للانتخابات التشريعيّة في 2 مارس، وعد ببذل قصارى جهده للإفراج عنها.

وأُوقفت نعمة في أبريل 2019 خلال ترانزيت في مطار موسكو أثناء قيامها برحلة من إسرائيل إلى الهند، بعد العثور على تسعة غرامات من القنب في حقيبتها.

في ديسمبر أثناء استئناف الحكم، أكّدت نعمة براءتها منددةً بـ"عبثية" الاتهامات ضدها. واعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية آنذاك أن إدانة نعمة "قاسية وغير متناسبة".

جاء في المرسوم الذي وقّعه الرئيس الروسي أنّ بوتين، مدفوعًا بـ"المبادئ الإنسانيّة"، قرّر "العفو عن نعمة يسسخار، المولودة عام 1993 والتي أدينت في 11 أكتوبر 2019". وأضاف المرسوم أنّ العفو "يُصبح ساري المفعول في يوم التّوقيع عليه".

أثار مصير الشابّة موجة تعاطف في إسرائيل. وكان نتانياهو الذي يقوم بحملة للانتخابات التشريعيّة في 2 مارس قد وعد ببذل قصارى جهده للإفراج عنها.

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جاء العفو عن الشابّة في وقتٍ من المقرّر أن يجتمع نتانياهو مع بوتين الخميس كي يُقدّم اليه تفاصيل الخطّة الأميركيّة للسّلام في الشرق الأوسط.

قال نتانياهو في بيان "أشكر صديقي الرئيس بوتين على العفو عن نعمة يسسخار. أنتظر غدًا اجتماعنا الذي سنناقش خلاله خطة" السلام الأميركية "وآخر التطوّرات في المنطقة".

وكانت يافا، والدة نعمة، التقت بوتين في الأسبوع الماضي في إطار زيارة الأخير لإسرائيل. وبعد اللقاء، أكّدت يافا لصحافيّين أنّ بوتين "وعدها" بأنّه سيُعيد ابنتها إلى ديارها. من جهته، أكّد بوتين حينها أنّ "الأمور ستسير بشكل جيّد".

قال فاديم كليوفغانت، أحد محامي نعمة، لوكالة فرانس برس، إنّ "إجراءات إطلاق سراحها جارية وفقًا للمرسوم"، بينما نقلت وكالة إنترفاكس عن محامٍ آخر هو أليكسي دوبرينين أنّه سيتمّ إطلاق سراح الشابّة الخميس. وأكّدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوميّة الإسرائيليّة من جهتها، أنّ نعمة ستعود إلى إسرائيل الخميس على متن طائرة نتانياهو.

وقالت يافا، والدة نعمة "لقد تأثّرتُ بالطبع. أنا أفكّر في نعمة، لا أعرف إذا كانت على اطّلاع، أو إذا أخبروها". أضافت "أودّ أن أشكر شعب إسرائيل (...) وبالطبع رئيس الوزراء وكل من فعل شيئاً".

وكانت نعمة طلبت من الرئيس الروسي أن يعفو عنها بعد يومين على زيارة بوتين لاسرائيل. وقال محامو الشابّة في بيان أرسِل إلى فرانس برس إنّ نعمة "قرّرت أن تطلب من الرئيس الروسي العفو وتقدّمت بطلب خطّي بهذا المعنى" عبر إدارة مركز الاعتقال حيث هي موجودة.

كانت نعمة أوقفت في أبريل 2019 خلال ترانزيت في مطار موسكو بعد العثور على تسعة غرامات من القنب في حقيبتها. في أكتوبر حكم عليها بالسجن سبع سنوات ونصف سنة، وهي عقوبة ثبتت في الاستئناف في ديسمبر.

