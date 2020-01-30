الولايات المتحدة تفرض بالتنسيق مع الاتحاد الاوروبي وكندا عقوبات على 7 اشخاص في القرم









اسماء السيد - واشنطن: فرضت الولايات المتّحدة عقوبات على سبعة أشخاص شاركوا تحت إشراف روسيّ، في تنظيم انتخاباتٍ في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو بشكل غير قانوني، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الخزانة الأميركيّة الأربعاء.

قالت وزارة الخزانة إنّ الاتّحاد الأوروبي كان فرض عقوبات على هؤلاء الأفراد انفسهم الثلاثاء، لافتةً إلى أنّ كندا انضمّت أيضًا إلى هذه الخطوة المنسّقة.

وكتب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين "إنّ خطوة وزارة الخزانة، بالتنسيق مع حلفائنا وشركائنا الدوليّين، تؤكّد دعمنا الثابت لعودة عمليّةٍ ديمقراطية حرّة ونزيهة في شبه جزيرة القرم".

وأضاف انّ هذه العقوبات المنسّقة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا "تؤكّد قوة التحالف عبر المحيط الأطلسي، من خلال معارضة العدوان الروسي المستمر".

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تستهدف هذه العقوبات الجديدة الأشخاص الذين نظّموا انتخابات محلّية في 8 سبتمبر 2019 في القرم وسيباستوبول.

المستهدفون هم خصوصا رئيس وزراء القرم يوري غوتسانيوك وحاكم مدينة سيباستوبول والعديد من المسؤولين في اللجنة الانتخابية لهذه المدينة.

كما فرضت واشنطن عقوبات على شركة للسكك الحديد هي "غراند سيرفيس اكسبرس" التي تعمل في القرم وعلى رئيسها التنفيذي.