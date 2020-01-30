شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح لمنصب نقيب المحامين: أسعى لإعادة توازن الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم مجدى عبد الستار المحامى بالنقض، صباح اليوم الخميس، فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس المقبل، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير.

وقال مجدى عبد الستار فى تصريحات لـ"الخليج 365" "44 سنة خدمة فى مهنة المحاماة بعد العمل بالقضاء، وأسعى لأن يكون الشباب الذى يتقدم للعمل آمنا على حاضره ومستقبله ومعاشه، وما دفعنى للترشح المخالفات القانونية التى صدرت بشأن قانون المحاماة والمهدرة لكافة حقوق الدستور المصرى".

وأضاف مجدى عبد الستار أن أول قرار سيتخذه حال فوزه بمنصب نقيب المحامين هو دعوة جميع أجهزة الإعلام لتصحيح المسار وإعادة توازن الجمعية العمومية، وإعادة حقوق كل من أصابه زوال نتيجة الشروط المجحفة التى فرضها مجلس النقابة والمخالفة لصحيح القانون.

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ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الاثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة، على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير حتى الخميس الموافق 6 فبراير، والفصل فى الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.

وكان مجلس نقابة المحامين قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات مهمة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير حتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة.