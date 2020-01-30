شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور: لا سقف لدى فى تطوير النقابة وتحسين خدماتها لصالح المحامين وأسرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح عاشور المحامى بالنقض والمرشح لمنصب نقيب المحامين، إنه ترشح لدورة جديدة تلبية لرغبة المحامين من كافة محافظات مصر والتى لمسها خلال لقاءته المتعددة بهم، معربا عن أمله فى تحقيق كافة أمال وطموحات المحامين، واستكمال مسيرة الإنجازات التى تحققت خلال دورة مجلس النقابة الحالية.

وأكد عاشور فى تصريحات صحفية له، أن استكمال تنقية الجداول من غير المشتغليين على رأس أولوياته، إضافة لتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة الخدمات المقدمة للمحامين بشكل مستمر فى ضوء موارد النقابة، وإنهاء كافة المشروعات التى تنشأها النقابة بعدة محافظات، مع الاستمرار فى تأسيس وتطوير مقرات النقابة وأنديتها وغرف المحامين بالمحاكم وفقا لما تقتضى الأوضاع.

وشدد: "لا سقف لدى فى تطوير النقابة وتحسين خدماتها لصالح خدمة المحامين وأسرهم"، مجددا مناشدته للجمعية العمومية بعدم دعم أى مرشح لم يساند المصالح العليا للمحامين المتمثلة فى تنقية الجداول ورفض قيد خريجى التعليم المفتوح من أصحاب الدبلومات.

Advertisements

وتقدم سامح عاشور نقيب المحامين الحالى بأوراق ترشحه على منصب النقيب، صباح اليوم الخميس، فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير، وهتف أنصار سامح عاشور هتافات منها "النقيب هو النقيب".

وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.

وقرر مجلس النقابة فتح باب التقدم بأوراق الترشح للانتخابات خلال الفترة من 30 يناير وحتى 2 فبراير، ووضع حجر الأساس لأكاديمية المحاماة التى نصت عليها تعديلات قانون المحاماة .