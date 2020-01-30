شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أهداف لسياسة الحكومة الإعلامية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خمسة أهداف لسياسة الحكومة الإعلامية، يستعرضها ”الخليج 365” من واقع نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2020، بعد الإطلاع على الدستور وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعلى قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الوزارة وتعديلاته، وبناء على ما عرضه أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام. ونستعرضها على النحو التالى : المادة الأولى : تحدد أهداف سياسة الحكومة الإعلامية فيما يأتى : Advertisements 1. الحفاظ على منظومة القيم المصرية وتماسك الجبهة الداخلية. 2. تنمية الشخصية المصرية على أسس منطقية وموضوعية، والحفاظ على وسطية الدولة بما يكفل البعد عن التطرف والمغالاه. 3. إبراز جهود الدولة فى المشروعات القومية وأثرها على مستقبل المواطنين. 4. تقوية الإعلام المصرى محلياً وإقليمياً ودولياً، وزيادة قدرته على التعامل مع الأزمات المختلفة. 5. ترسيخ وعى المواطنين بأحكام الدستور والقانون، ورفع حالة الوعى المجتمعى ذات التأثير.

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