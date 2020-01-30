بسيونى و التونى و عبد الجواد أحمد فى مقدمة المرشحين لانتخابات نقابة المحامين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد، صباح اليوم الخميس، أعضاء مجلس النقابة العامة الحاليين والمحامين الذين يعتزمون الترشح لعضوية المجلس ، على مقر النقابة للتقدم بأوراق الترشح فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس القادم،على منصب نقيب المحامين و أعضاء مجلس النقابة، ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح حتى 2 فبراير.
وكان فى مقدمة المتوافدين، أحمد بسيونى وكيل النقابة و يحيى التونى أمين صندوق النقابة وممدوح عبد العال وعبد الجواد أحمد من أعضاء المجلس الحاليين و ثروت عطالله ومحسن أبو سعدة وعبد المجيد هارون ومحمد نجيب وأسامة سالمان وهشام زين.
وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح ،لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة،و لجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.
ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين يوم الأثنين الموافق 3 فبراير بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .
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