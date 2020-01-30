اليوم .. نظر ثاني جلسات محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة: تعقد محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الثانية" برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة كفر الدوار. وقررت المحكمة خلال أولى جلسات القضية، انتداب محامي بمعرفة نقابة المحامين بالبحيرة، للدفاع عن المتهم بعد حضوره أولى جلسات محاكمته بدون محامي. وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم "شريف.ع" جزار، إلى محاكمة جنائية عاجلة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لأسرة من ٧ أفراد وإضرامه النيران في مسكنهم.

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