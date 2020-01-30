البورصة تواصل الارتفاع مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد: ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.54% مع بداية تعاملات اليوم الخميس إلى مستوى 13837 نقطة. كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.19%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.4%. وكانت مؤشرات البورصة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بعد إعلان شركة فودافون عزمها لبيع وحدتها في مصر، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1% إلى مستوى 13762 نقطة، مدعوما بمشتريات أجنبية.

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