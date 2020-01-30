بالصور.. وزير التموين يصل بورسعيد لافتتاح فرع "حماية المستهلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:
وصل الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، لافتتاح فرع جهاز حماية المستهلك، وتفقد وافتتاح مشروعات جديدة.
واستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بحضور اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، وناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد.
ومن المنتظر، أن يفتتح الوزير فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، يتوجه بعدها لزيارة المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ويفتتح مصنع انتاج الزيوت، كما يزور الوزير مصنع بورسعيد ستار للأسماك، وشركة بورسعيد للمطاحن.
ويفتتح المصيلحي، مشروع "جمعيتي" ومركز خدمة الضواحي التمويني المتطور، ومركز خدمة المناخ التمويني المتطور، ويتفقد فرع الشركة العامة لتجارة الجملة.
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