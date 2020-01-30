إعدام 90 كيلو لحوم ومواد غذائية فاسدة في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبد الواحد:
أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، إعدام 90 كيلو جرام لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 67 محضرًا تموينيًا متنوعًا، خلال حملات تموينية مكبرة شنتها مراكز شرطة "سوهاج، والبلينا، والمراغة" وحي شرق خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح محافظ سوهاج، أن الحملات التي نُفذت لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، جرت بالتنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري وشرطة المرافق ومباحث التموين.
وأشار "الفقي" إلى أنه جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، لعرضها على النيابة العامة.
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