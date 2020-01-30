بروتوكول لاستخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:
قال اللواء مهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، اليوم الخميس، إنه جارى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع مركز البحوث الزراعية للاستفادة من خبرات الباحثين والمتخصصين بمركز البحوث الزراعية، في تطبيق الكود المصري رقم 501/2015، والخاص بإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في مجال الزراعة.
وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أن الشركة والمركز يبحثان من خلال بروتوكول التعاون، كيفية الإكثار من تقاوي القمح وإنتاج تقاوي الهجن الفردية للذرة الرفيعة، وزيادة تقاوي محاصيل الخضر وإنتاج نباتات الزينة، وإنتاج الفاكهة على المياه المعالجة ثلاثيا وزراعة بنجر السكر وإنتاج شتلات الخضروات داخل الصوب الزراعية، وزراعة مساحات من القطن طبقا لخطة وزارة الزراعة.
واستكمل المهندس بدري، نهدف أيضا لإنتاج المحاصيل الليفية وزيادة محاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية، وإجراء أبحاث عن تغذية النبات والمقننات المائية والسماد العضوي بأنواعه، وزراعة النباتات ذات العائد الاقتصادي.
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