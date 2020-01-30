استولى على 306 ملايين جنيه.. المؤبد لمدير خدمة العملاء ببنك في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المؤبد لمدير خدمة العملاء بأحد البنوك، والعزل من الوظيفة، ورد المبالغ المستولى عليها والسجن المشدد 10سنوات لـ 3 آخرين، لاستيلائهم على أموال العملاء بالبنك.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي محمد نوارة، وعضوية كل من المستشارين رفعت عامر وعمر سويدان ومعتز محمود سمير.

ترجع أحداث القضية رقم 12842 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، إلى ضبط مدير كبار العملاء بأحد البنوك وآخرين لاتهامهم بالاستيلاء على أموال العملاء بالبنك.

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وتبين من التحقيقات قيام "ي.ع.م" مدير خدمة كبار العملاء بأحد البنوك بصفته موظف عام، بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات المودعين، بالاشتراك مع كل من "س.س.م" أخصائي علاقات عامة بشركة لتجارة السيارات، و" أ.أ.أ" محاسب بشركة أدوية و"أ.م.س".

وكشفت التحقيقات استيلاء المتهمين على مبالغ بلغت 306 ملايين و188 ألف جنيه، و5 ملايين 82 ألف دولار من حسابات كل من "ن.أ.م" صاحب شركة تجارة سيارات ونجله "م.ن" مدير وشريك شركة لتجارة السيارات وابنته "ر.ن.أ".

جرى القبض على المتهمين وبعرضهم على النيابة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.