الإمارات تعلن تسجيل أوّل إصابةٍ بفيروس كورونا

وكالات- قالت وزارة الصحة الإماراتية اليوم، الأربعاء 29 جانفي 2020، إنه جرى تشخيص حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لأشخاص من عائلة جاءت من مدينة ووهان بوسط الصين إلى الإمارات.

وهذه أول حالة إصابة مؤكدة في الإمارات بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مئة شخص في الصين.

ولم يتضح حتى الآن عدد من أصيبوا بالفيروس في الإمارات. ولم ترد وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي على طلب تعقيب أُرسل بالبريد الإلكتروني.

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ونقلت وكالة أنباء الإمارات بيانا لوزارة الصحة جاء فيه أن "الحالة الصحية للمصابين مستقرة وتحت الملاحظة الطبية".

ولم يوضح البيان المكان الذي تتلقى فيه العائلة العلاج.