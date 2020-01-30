أبو تريكة: تسقط "صفقة القرن" وتعيش فلسطين حرة"

علق محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق على المؤتمر الصحفي الذي عُقد في البيت الأبيض بشأن ما يعرف إعلاميا باسم "صفقة القرن".

وكتب أبو تريكة من خلال حسابه الرسمي على موقع "تويتر" "تسقط صفقة القرن وتعيش فلسطين حرة".

ومنذ قليل، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة للإعلان عن "خطة السلام" المقترحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، المعروفة بـ"صفقة القرن"، وذلك بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

Advertisements

وأكد الرئيس الأمريكي أن "خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام".

وقال ترامب، إن "خطته المقترحة للسلام "مختلفة بشكل جوهري عن خطط الإدارات الأمريكية السابقة".