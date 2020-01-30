الصين تؤكد استعدادها للقيام بدور بناء تجاه استعادة السلام في سوريا

أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، وو هاي تاو، استعداد بلاده للاضطلاع بدور بناء تجاه استعادة السلام في سوريا في وقت مبكر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



قال تاو في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن حول

العملية السياسية في سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس إن "الصين مستعدة للقيام بدور بناء باتجاه استعادة السلام والاستقرار والتنمية في سوريا في وقت مبكر. وتشيد الصين بالمساعي الحميدة للمبعوث الخاص (جير بيدرسون) والمشاركة البناءة للأطراف السورية، كما تدعم المبعوث الخاص في تكثيف الاتصالات مع الحكومة السورية للاستماع إلى الطلبات المشروعة للحكومة".



وكانت آخر الجهود الرئيسة لإنهاء النزاع بدأت في أكتوبر الماضي في جنيف مع انعقاد اللجنة الدستورية السورية لصياغة دستور جديد لسوريا تحت رعاية الأمم المتحدة.

