الصين تؤكد استعدادها للقيام بدور بناء تجاه استعادة السلام في سوريا

أكد نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، وو هاي تاو، استعداد بلاده للاضطلاع بدور بناء تجاه استعادة السلام في سوريا في وقت مبكر، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
العملية السياسية في سوريا نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس إن "الصين مستعدة للقيام بدور بناء باتجاه استعادة السلام والاستقرار والتنمية في سوريا في وقت مبكر. وتشيد الصين بالمساعي الحميدة للمبعوث الخاص (جير بيدرسون) والمشاركة البناءة للأطراف السورية، كما تدعم المبعوث الخاص في تكثيف الاتصالات مع الحكومة السورية للاستماع إلى الطلبات المشروعة للحكومة".
قال تاو في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن حول
وكانت آخر الجهود الرئيسة لإنهاء النزاع بدأت في أكتوبر الماضي في جنيف مع انعقاد اللجنة الدستورية السورية لصياغة دستور جديد لسوريا تحت رعاية الأمم المتحدة.
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