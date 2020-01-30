اليابان تعلن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص عائدين من الصين

أكدت وزارة الصحة في اليابان، اليوم الخميس، إصابة ثلاثة يابانيين عادوا من ووهان على متن طائرة حكومية مستأجرة بفيروس كورونا الجديد، في ضوء وصول عدد أكبر من الرعايا اليابانيين الذين قررت السلطات اليابانية إجلاءهم من المدينة الصينية إلى طوكيو، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن المواطنيين الثلاثة الذين تم نقلهم إلى المستشفى- حالة أحدهم مستقرة واثنان لم تظهر عليهما أي أعراض- كانوا من بين

206 أشخاص أعادتهم اليابان أمس الأربعاء من المدينة الصينية التي تفشي فيها الفيروس المسبب للالتهاب الرئوي.



ووفقًا للمعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية، تعد هذه هي المرة هي الأولى خارج الصين التي يتم فيها التأكد من إصابة أي شخص بدون ظهور أية أعراض للفيروس على المصاب.

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وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اليابانية عودة 210 مواطنين يابانيين إلى

البلاد اليوم في رحلة ثانية مستأجرة، مع ظهور أعراض مثل السعال على بعضهم.



جدير بالذكر أن المجموعة الأولي من الرعايا اليابانيين التي عادت من الصين وافقت- باستثناء شخصين- على الخضوع لفحوص لتحديد ما إذا كانوا مصابين بالفيروس. ومن المتوقع أن تجري السلطات اختبار الفيروس كذلك المجموعة الثانية.



وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في جلسة برلمانية "سنولي أولوية قصوى لحماية حياة الناس وصحتهم وسنتخذ قرارًا بشأن ما يجب القيام به دون تردد"، مضيفًا أنه "من المؤسف للغاية" رفض شخصين في الرحلة الأولى إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

