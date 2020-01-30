صحيفة أمريكية: ترامب يؤسس فرقة عمل لمواجهة فيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض، تأسيس "فرقة عمل" لمواجهة فيروس كورونا الذي تسبب في وفاة العشرات في الصين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام - في بيان، وفق ما أوردته صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس - إن فرقة العمل تجتمع يوميا منذ الإثنين الماضي وستقود الوحدة الحكومية المختصة برصد الفيروس والسيطرة عليه.
أفادت الصحيفة بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترأس اجتماعا حول هذا الموضوع في البيت الأبيض في وقت سابق من الليلة الماضية.
المتطور باستمرار ولإطلاع الشعب على أخر المستجدات.
وأضافت جريشام أن خطر الإصابة بين الأمريكيين بهذا الفيروس منخفض، لافتة إلى أن جميع الهيئات تعمل بقوة لمراقبة هذا الوضع
وذكر البيت الأبيض، أن أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية يترأس فرقة العمل المعنية بمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه من بين أعضاء الفرقة الآخرين مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين ومدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد وكبير مسؤولي المعاهد الوطنية للصحة أنتوني فوشي والعديد من مسؤولي الإدارة الآخرين.
مؤكدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن تفشي فيروس كورونا تسبب في وفاة العشرات في الصين، مع أكثر من 6000 حالة إصابة مؤكدة. ولا يوجد سوى خمس حالات
وصرح نواب لصحيفة (ذا هيل) بأن المسؤولين الأمريكيين حصلوا على الموافقة للسفر إلى الصين لدراسة فيروس كورونا. كما حصلت منظمة الصحة العالمية على إذن بإرسال فريق من الخبراء للتعاون مع الحكومة الصينية.
من جانبه، طالب السناتور الأمريكي توم كوتون الإدارة بفرض "حظر سفر محدد" لوقف انتشار المرض. ويتردد المسؤولون الأمريكيون حتى الآن في اتخاذ هذه الخطوة المهمة لتقييد السفر.
ومن المتوقع أن تضم فرق العمل خبراء صحة إلى جانب وكالات حكومية في الولايات المتحدة بالإضافة إلى عدد من المتخصصين بالأمراض المعدية.
وعرض ترامب الاثنين الماضي تقديم أي مساعدة تحتاجها الصين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا الجديد.
وأضاف "أفادت تقارير بوجود عدد قليل جدا من المصابين في الولايات المتحدة، لكننا نراقب عن كثب. عرضنا على الصين ورئيسها شي جين بينج تقديم أي مساعدة ضرورية. خبراؤنا متميزون".
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