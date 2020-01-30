ننشر أحدث حصيلة لإصابات ووفيات كورونا بالصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، تسجيل 170 حالة وفاة و7736 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد حتى نهاية يوم أمس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
حتى الآن لدعم المعركة في جميع أنحاء البلاد ضد فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV).
من جهتها، أعلنت وزارة المالية الصينية اليوم تخصيص 3ر27 مليار يوان (نحو 9ر3 مليار دولار)
كافة، في إطار جهود مكافحة تفشي وانتشار فيروس "كورونا الجديد".
وقرر اتحاد كرة القدم الصيني تعليق موعد انطلاق موسم 2020 لكرة القدم – الذي كان مقرر في 22 فبراير - على المستويات
كما استعادت شنغهاي طاقتها الإنتاجية المحلية من أقنعة الوجه إلى مليون وحدة في اليوم للمساعدة في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد (2019-nCoV).
وكانت شنغهاي سجلت 96 حالة من حالات الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد، بما في ذلك وفاة واحدة وخمس حالات شفاء وثلاث حالات حرجة حتى أمس الأربعاء.
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