أميركا ترسل خبراء إلى الصين للمساعدة لإحتواء "كورونا"

أعلن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن تشكيل فريق عمل من 12 مسؤولاً ضمن الاستعدادات للتعامل مع فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الفريق يقوده وزير الصحة والخدمات البشرية، أليكس آزار، ويتم تنسيق عمله عبر مجلس الأمن القومي.

وأضافت أن الفريق يعقد اجتماعات منذ يوم الإثنين.

وذكر البيت الأبيض، أن خطر الإصابة بالنسبة للأميركيين ما زال ضئيلاً.

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وارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الصين، اليوم إلى 170 وفاة و7711 إصابة.

جاء ذلك بعد أن تم تسجيل 38 حالة وفاة جديدة في إقليم خوبي، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلاً عن بيان للجنة الصحية في الإقليم.

وتم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في هونج كونج و8 في تايوان.