زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب الهند

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر الهند يوم الأربعاء. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن مركز الزلزال على بعد 190 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة بورت بلير. ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. اقرأ أيضاً... زلزال بقوة 7.7 درجات يضرب الكاريبي

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