الجيش الوطني الليبي: رصدنا إنزال أسلحة وصواريخ تركية في ميناء طرابلس

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، عن قيام تركيا بإنزال سفينتين حربيتين تركيتين، وصواريخ مضادة للطائرات، وأنظمة دفاع جوي، في ميناء طرابلس.

وأضاف المسماري في مؤتمر صحفي، أن عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا تجاوز الثلاثة آلاف عنصر، مشيرا إلى أن أنقرة تنقل الإرهابيين الخطيرين من سوريا إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة وميناء طرابلس.

من جانبه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن تركيا أخلّت بتعهدات اتفاق برلين، مشيرا إلى أن باريس رصدت سفنا تركية تنقل مرتزقة إلى ليبيا.

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وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان في باريس، أكد ماكرون أن فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية، وتدين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج.

وقال الرئيس الفرنسي بعد استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: “رأينا في الأيام الأخيرة سفنا تركية تقل مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية”.

وأضاف ماكرون أن ذلك “يتعارض صراحة مع ما التزم الرئيس أردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، إنه عدم احترام لكلامه”.