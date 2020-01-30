كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يرصد إنزال أسلحة وصواريخ تركية في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد الجيش التركي، اليوم الخميس، قيام تركيا بإنزال سفينتين حربيتين تركيتين، وصواريخ مضادة للطائرات، وأنظمة دفاع جوي، في ميناء طرابلس.

وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن عدد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا تجاوز الثلاثة آلاف عنصر.

وأشار المسماري، إلى أن أنقرة تنقل الإرهابيين الخطيرين من سوريا إلى ليبيا عبر مطاري مصراتة ومعيتيقة وميناء طرابلس.

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واتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تركيا بأنها أخلّت بتعهدات اتفاق برلين، مشيرًا إلى أن باريس رصدت سفنا تركية تنقل مرتزقة إلى ليبيا.

وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان في باريس، أن فرنسا تدعم اليونان وقبرص في سيادتهما على حدودهما البحرية، وتدين من جديد الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج.

وقال الرئيس الفرنسي بعد استقباله رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس: "رأينا في الأيام الأخيرة سفنا تركية تقل مرتزقة سوريين تصل إلى الأراضي الليبية"، مضيفًا أن ذلك "يتعارض صراحة مع ما التزم الرئيس أردوغان بالقيام به أثناء مؤتمر برلين، إنه عدم احترام لكلامه".