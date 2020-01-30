كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: ارتفاع عدد مصابي "كورونا" لـ7.711 والضحايا 170 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 170 حتى وقت متأخر من يوم الأربعاء وارتفع عدد المرضى المصابين إلى 7,711.

وحسبما ذكرت وكالة رويترز، جميع الوفيات تقريبًا حدثت في مقاطعة هوبي بوسط البلاد، حيث يعيش حوالي 60 مليون شخص، وهي الآن قيد الإغلاق الفعلي. ظهر الفيروس الشهر الماضي في سوق للحيوانات البرية الحية في عاصمة المقاطعة ووهان.

تم الإبلاغ عن إصابات في 15 دولة على الأقل مع 104 حالات مؤكدة. لكن لم تحدث وفيات خارج الصين.

وكما ورد، فإنه من السابق لأوانه تحديد معدل الوفيات حيث من المحتمل أن يتم اكتشاف العديد من حالات الإصابة بمرض أكثر اعتدالا. مثل التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، وينتشر بين الناس في قطرات من السعال والعطس.

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وبدأت الدول في عزل مئات المواطنين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية في محاولة لوقف انتشار الوباء العالمي الذي أودى بحياة 170 شخصًا، حيث دعت كوريا الجنوبية إلى الهدوء في مواجهة الاحتجاجات في مركز الحجر الصحي.

تراجعت الأسهم والعملات الآسيوية مع ارتفاع عدد القتلى والإبلاغ عن المزيد من الحالات في جميع أنحاء العالم ، مما زاد من القلق من أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قد تتضرر بشدة.

هناك مخاوف متزايدة من أن الآلاف من المصانع الصينية التي تعمل في إجازة رأس السنة القمرية الجديدة قد تكافح من أجل العودة إلى العمل الأسبوع المقبل بسبب قيود السفر الواسعة المفروضة لمنع انتشار الفيروس.