كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: صناع السياسة يشعرون بالقلق جراء تفشي فيروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر تفشي فيروس سريع الإنتشار في الصين كخطر جديد محتمل محتمل على الإقتصاد العالمي، وترك صناع السياسة، ما زالوا يناضلون مع تأثير الحرب التجارية الصينية الأمريكية، وهم يشعرون بالقلق إزاء التداعيات المتزايدة.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم، بأول في المؤتمر الصحفي، احتلت الآثار المحتملة لانتشار فيروس كورونا، الذي قتل 170 في الصين منذ اكتشافه في أوائل الشهر الماضي، مركز الصدارة. حسبما ذكرت رويترز.

عبر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الخميس، عن قلقه إزاء الأضرار المحتملة للاقتصاد الياباني، والتي تعتمد بشدة على الصين كقاعدة للإنتاج والسوق.

وتوقع تشانج مينج، الخبير الاقتصادي في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وهي مركز أبحاث حكومي كبير، أن يؤدي تفشي المرض إلى خفض نمو الصين في الربع الأول بنقطة مئوية واحدة إلى 5٪ أو أقل.

وفرضت الصين قيودًا على السفر، وأغلقت الشركات لاحتواء اندلاع المرض، ولكنها لم تهدأ المخاوف المتزايدة بين الشركات والحكومات في جميع أنحاء العالم، والتي يتخذ بعضها إجراءات سريعة.

ووصلت طائرة من اليابانيين الذين تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية، مركز اندلاع المرض، إلى طوكيو، اليوم الخميس. وتستعد نيوزيلندا وإندونيسيا لإجلاء مواطنيها.

وقال ستاندرد آند بورز، اليوم الخميس، بصرف النظر عن المخاطر التي تهدد حياة الإنسان، فمن المحتمل أن تضرب أنشطة السفر والاستهلاك. وفي سيناريو العدوى على نطاق واسع، يمكن أن يضعف النمو الاقتصادي والموقف المالي للحكومات في آسيا بشكل جوهري".

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وغرقت الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، مع ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس. وتم الإبلاغ عن المزيد من الحالات في جميع أنحاء العالم.

كما بلغت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية ذات العشر سنوات أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 1.5600٪ حيث سعى المستثمرون إلى الحصول على سندات حكومية آمنة.

وقالت موديز يوم الأربعاء "نتوقع أن تكون مخاطر الآثار السلبية المحتملة على السياحة الداخلية في البلدان المجاورة أعلى منها خلال السارس لأن الرعايا الصينيين يشكلون الآن أكبر حصة من زوار اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ الأخرى".

ويقارن المحللون تفشي فيروس كورونا الحالي مع وباء المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) 2002-2003، مما أدى إلى وفاة نحو 800 شخص وتباطؤ النمو الاقتصادي في آسيا.

ويقول الكثيرون إن التأثير على النمو العالمي قد يكون أكبر هذه المرة، حيث تمثل الصين الآن حصة أكبر من الاقتصاد العالمي.

يلقي تداعيات الوباء بظلاله على توقعات بنك اليابان بأن النمو العالمي سوف يرتفع قرابة منتصف العام ويساعد الاقتصاد الياباني على التعافي بشكل معتدل.

والصين هي ثاني أكبر وجهة للتصدير في اليابان. وأظهر استطلاع للصناعة أن الصينيين يشكلون 30٪ من إجمالي السياح الذين يزورون اليابان، وحوالي 40٪ من إجمالي السياح الأجانب الذين قضوا العام الماضي.