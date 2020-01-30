كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تحث منتجي الأغذية على استئناف الإنتاج وسط تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثت وزارة الزراعة الصينية، اليوم الخميس، منتجي الأعلاف ودور الذبح على الإسراع في استئناف الإنتاج، في محاولة لزيادة الإمدادات وسط تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

عادة ما يتم إغلاق المصانع خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي امتدت حتى 2 فبراير على الأقل للحد من انتشار الوباء الذي أودى بحياة 170 شخصًا في الصين وأصاب أكثر من 7700 اخرين.

أدى تفشي الفيروس إلى ارتفاع الأسعار وعدم كفاية إمدادات الغذاء في بعض المدن الصينية بسبب الذعر وتعطل وسائل النقل.

وأصدرت وزارة النقل بيانًا اليوم الخميس تطلب فيه من السلطات المحلية عدم قطع الطرق السريعة والطرق الرئيسية بين المقاطعات على الرغم من تفشي الفيروس.

وقد ارتفع إجمالي عدد الوفيات المؤكدة من فيروس كورونا في الصين بنسبة 38 إلى 170 حتى يوم الأربعاء، حيث ارتفع عدد المرضى المصابين بأكثر من 1700.

وتحاول عدة دول إجلاء مواطنيها من ووهان. وقال مسؤول أمريكى، إنه غادرت طائرة مستأجرة أمريكية ووهان يوم الأربعاء، ولكن لم يتضح من الذين كانوا على متنها.

Advertisements

وقال مسؤولون أمريكيون، إن البيت الأبيض كان يفكر في تعليق رحلاته إلى البلاد في إجراء صارم للسيطرة على انتشار المرض.

وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار: "يجب أن تكون جميع خيارات التعامل مع انتشار الأمراض المعدية مطروحة على الطاولة، بما في ذلك القيود المفروضة على السفر".

وذكرت مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض يعقد اجتماعات يومية حول تفشي المرض ومراقبة الرحلات بين الصين والولايات المتحدة، باعتبارها مصدرًا محتملًا للعدوى، على الرغم من قرارها بعدم تعليق الحركة الجوية في الوقت الحالي.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، إن شركات الطيران لم يُطلب منها تعليق رحلاتها، بعد أن ذكرت سي إن بي سي أن البيت الأبيض أبلغ مديري شركات الطيران بأنه يفكر في هذه الخطوة.

دفعت المخاوف من انتشار الفيروس شركات الطيران حول العالم إلى تقليص رحلاتها إلى الصين والشركات العالمية لتقييد سفر الموظفين إلى البلاد، في حين اهتزت العديد من القطاعات بسبب المخاوف من حدوث وباء عالمي.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا ارتفع بنسبة 26 يوم الثلاثاء إلى 132، وجميعهم تقريبًا في مقاطعة هوبى الواقعة تحت الإغلاق الفعلي، في حين ارتفع عدد الحالات المؤكدة بـ1459 إلى 5974 حالة.

