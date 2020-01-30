كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يتخذ قرارًا بشأن العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الخميس، خفض عدد قوات الولايات المتحدة المتواجدة في العراق.

وكتب تغريدة على حسابه على موقع تويتر، مساء أمس الأربعاء قال فيها: "بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يتم التصويت عليه، الخميس، في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد، وأريد من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، أن يصوتوا بقلوبهم".

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ومن المقرر اليوم، أن يصوت مجلس النواب الأمريكي، على مشروع قرار من شأنه إنهاء التفويض باستخدام القوة في العراق، والذي تم المصادقة عليه عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003.

ورفضت أمريكا، طلبًا عراقيًا بسحب القوات الأمريكية من العراق، وهو الطلب الذي وجهه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، تماشيا مع قرار البرلمان، بعد مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أميركية، في الثالث من يناير في حرم مطار بغداد.

كما لوح ترامب بعقوبات مالية مقابل تكلفة القواعد الأمريكية في العراق.