كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلة أمريكية تكشف عن 5 غواصات يمكن أن تدمر العالم خلال 30 دقيقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية عن خمس غواصات تعمل بالطاقة النووية تعتقد أنها "يمكن أن تدمر العالم في غضون 30 دقيقة" والتي ثبت أنها "أكثر الأسلحة البشرية فتكا التي ابتكرتها على الإطلاق".

1- غواصة أوهايو كلاس

تحتل الغواصة الأمريكية الصنع من طراز أوهايو، والمسلحة بـ 24 صاروخًا باليستيًا ترايدنت 2، المرتبة الأولى في قائمة الخمسة الأوائل، وفقًا لمجلة "ناشيونال إنترست".

يمكن أن يحمل كل صاروخ من طراز ترايدنت II اثني عشر رأسًا حربيًا نوويًا حراريًا طراز W88 475 كيلو طن، والتي "تتمتع بالقدرة على استخدامها كأسلحة ضربة أولى"، وحسب المجلة، التي يشير بالتحديد إلى "القدرات الهائلة" لغواصة أوهايو.

تؤكد "ناشيونال إنترست"، أنه حتى سفينة واحدة من هذا القبيل "يمكن أن تخضع ما يصل إلى 288 هدفًا بحجم المدينة إلى رماد مشع في أقل من 30 دقيقة"، مما ينهي الحضارة الإنسانية "في وقت أقل مما يتطلبه الأمر لطلب بيتزا".

في الوقت الحالي، تم نشر تسع غواصات من الصواريخ الباليستية من طراز أوهايو في المحيط الهادئ وخمسة أخرى في مهمة في المحيط الأطلسي.

2- غواصة كولومبيا

يتم بناء هذه الغواصات لتحل محل المركبات من فئة أوهايو مع "تصميم الشيخوخة"، حسب تقارير مجلة "ناشيونال إنترست"، مضيفًة، أن الغواصات الجديدة "أكبر قليلاً من طراز أوهايو" ولكن لا تملك سوى 16 صاروخًا من طراز ترايدنت II.

ووفقًا للمجلة، فإن معظم السفن الجديدة "الحجم الهائل يستوعبها مفاعل حياة جديد للقارب ومحرك مغناطيسي دائم، وهو في نفس الوقت هادئ للغاية". وتعتبر أول غواصة من هذا القبيل، والتي يمكن اعتبارها "مشتقًا متقدمًا" لسيارة فرجينيا، من المتوقع أن تدخل الخدمة في عام 2031.

3- مشروع روسيا 955 "بوري 955"

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تحتل غواصة الصواريخ الباليستية من طراز بوري 955 التابعة للبحرية الروسية المركز الثالث في القائمة الأكثر دموية.

وكما ذكرت مجلة "ناشيونال إنترست"، تم تجهيز هذه السفن بستة عشر صاروخًا باليستيًا من طراز RSM-56 Bulava تُطلق من الغواصات ويبلغ طولها 8000 كيلومتر (حوالي 4970 ميلًا).

يذكر أن الرؤوس النووية للقذائف صُممت خصيصًا للتهرب من أنظمة الدفاع الجوي للعدو، كما تذكر المجلة، حيث وصفت الغواصات من طراز بوري بأنها "أهدأ غواصات صاروخية باليستية روسية بنيت حتى الآن".

4- غواصة دلفين

يوجد في القائمة أيضًا مركبة روسية أخرى، غواصة الصواريخ البالستية Project 667BDRM Delfin (Delta IV).

وحسب مجلة "ناشيونال إنترست"، "العمود الفقري الحالي لأسطول الغواصة الروسية للصواريخ البالستية" مزودة بـ 16 صاروخًا باليستيًا من طراز R-29RMU Sineva بالوقود السائل، والتي يمكن إطلاقها "في أي اتجاه من مسار ثابت في قطاع دائري".

تستدعي المجلة، أن الغواصة قادرة أيضًا على إطلاق صواريخها الباليستية "من عمق 55 مترًا أثناء تجولها بسرعة من ستة إلى سبعة عقدة".

5- الغواصة ياسين كلاس

أخيرًا وليس آخرًا، غواصة الصواريخ الموجهة من مشروع البحرية الروسية 885M من طراز ياسين.

تصف مجلة "ناشيونال إنترست" الغواصات بأنها "تهديد للوطن الأمريكي"، مشيرة إلى حقيقة أنه على الرغم من أن ياسين ليست غواصات صاروخية باليستية، فإن لديهم "حمولة من 32 صاروخ كروز Kalibr من القدرة النووية / التقليدية 3M-14K التي يصل مداها إلى أكثر من 2500 كيلومتر" (حوالي 1،550 ميل).