كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ايكيا" السويدية تغلق جميع متاجرها في الصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت شركة ايكيا السويدية، اليوم الخميس، إنها أغلقت جميع متاجرها مؤقتًا في الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

جاء قرار إغلاق جميع متاجرها الثلاثين بعد إعلان من أكبر متاجر بيع بالتجزئة في العالم يوم الأربعاء أنها أغلقت حوالي نصف متاجرها وتقليل ساعات العمل.

ارتفع إجمالي عدد الوفيات المؤكدة من فيروس كورونا في الصين بنسبة 38 إلى 170 حتى يوم الأربعاء، حيث ارتفع عدد المرضى المصابين بأكثر من 1700.

وتحاول عدة دول إجلاء مواطنيها من ووهان. وقال مسؤول أمريكى، إنه غادرت طائرة مستأجرة أمريكية ووهان يوم الأربعاء، ولكن لم يتضح من الذين كانوا على متنها.

وقال مسؤولون أمريكيون، إن البيت الأبيض كان يفكر في تعليق رحلاته إلى البلاد في إجراء صارم للسيطرة على انتشار المرض.

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وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار: "يجب أن تكون جميع خيارات التعامل مع انتشار الأمراض المعدية مطروحة على الطاولة، بما في ذلك القيود المفروضة على السفر".

وذكرت مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض يعقد اجتماعات يومية حول تفشي المرض ومراقبة الرحلات بين الصين والولايات المتحدة، باعتبارها مصدرًا محتملًا للعدوى، على الرغم من قرارها بعدم تعليق الحركة الجوية في الوقت الحالي.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، إن شركات الطيران لم يُطلب منها تعليق رحلاتها، بعد أن ذكرت سي إن بي سي أن البيت الأبيض أبلغ مديري شركات الطيران بأنه يفكر في هذه الخطوة.

دفعت المخاوف من انتشار الفيروس شركات الطيران حول العالم إلى تقليص رحلاتها إلى الصين والشركات العالمية لتقييد سفر الموظفين إلى البلاد، في حين اهتزت العديد من القطاعات بسبب المخاوف من حدوث وباء عالمي.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس الشبيه بالأنفلونزا ارتفع بنسبة 26 يوم الثلاثاء إلى 132، وجميعهم تقريبًا في مقاطعة هوبى الواقعة تحت الإغلاق الفعلي، في حين ارتفع عدد الحالات المؤكدة بـ1459 إلى 5974 حالة.

