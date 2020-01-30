كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المسماري" يفضح تركيا: تسعى لتمكين عناصر داعش والقاعدة من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم الجيش الليبي، اليوم الخميس، مجددًا تركيا بنقل عناصر من داعش والقاعدة، وتمكين وجودهم عند الساحل الليبي.

ورصد الجيش الليبي، مرتزقة سوريين مدعومين بعناصر عسكرية تركية على حدود مدينة مصراتة، وكذلك عند الحدود التونسية، حسبما أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء أحمد المسماري.

وفي مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، قال المسماري، إن "تركيا تقوم بتمكين عناصر داعش والقاعدة من التواجد على الساحل الليبي، وربما سينتقل جزء منهم إلى أوروبا".

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وأضاف المسماري، أن "عناصر المرتزقة الذين جلبتهم تركيا إلى غرب ليبيا تجاوزوا 3 آلاف عنصر، وقد رصد الجيش الليبي وجود مرتزقة سوريين وأتراك في أحد المعسكرات على الحدود الليبية التونسية".

واعتبر الجيش الليبي، أن المرتزقة السوريين يتخذون من المدارس في مدينة طرابلس مقرات، مؤكداً خرقهم للهدنة في أكثر من محور.