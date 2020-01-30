كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تلغي جميع الألعاب المحلية لاحتواء انتشار فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الإتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم الخميس، بإنه تم تأجيل جميع الألعاب المحلية بسبب انتشار وباء فيروس كورونا السريع حيث ارتفع إجمالي عدد الوفيات المؤكدة من الممرض الذي تم تحديده حديثا في البلاد إلى 170.

وذكرت السلطات الصحية الصينية أن هناك 71111 حالة إصابة مؤكدة حتى نهاية يوم الأربعاء، ومعظمها في مقاطعة هوبي، في حين تم الإبلاغ عن إصابات في 15 دولة أخرى على الأقل. وفقًا لرويترز.

وكان للفيروس تأثير كبير على المشهد الرياضي في الصين، حيث تم إلغاء العديد من الفعاليات، وفرض فريق كرة القدم للسيدات الأوليمبيين في أستراليا الحجر الصحي في أستراليا.

وفي يوم الخميس، أعلن الإتحاد الصيني لكرة القدم في بيان على موقعه على الإنترنت، أن ألعاب كرة القدم على جميع المستويات سيتم تأجيلها للمساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس.

وأضاف "سيواصل اتحاد كرة القدم الصيني الحفاظ على اتصال وثيق مع السلطات الوطنية، وإجراء تعديلات معقولة على التنظيم والجدول الزمني وحجم المباريات عند الضرورة".

وكان فريق كرة القدم الصيني للسيدات قد سافر إلى أستراليا للعب في دورة التصفيات الأولمبية ولكن سيبقى في الحجر الصحي في أحد فنادق بريسبان.

وصرحت جينيت يونج، مديرة الصحة في كوينزلاند، أن اللاعبين يتمتعون بصحة جيدة ويتم فحصهم كل يوم.

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وألغى العديد من أعضاء الجاليات الصينية المحلية احتفالات رأس السنة القمرية الجديدة بعد اندلاع المرض.

وقال يونج "أشكر المجتمع الصيني على استجابته الاستباقية لكيفية تعاملهم مع هذا".

وكان من المقرر في الأصل إقامة البطولة الأولمبية في ووهان، حيث يُعتقد أن الفيروس قد نشأ، قبل نقله إلى نانجينغ ونقله لاحقًا من الصين إلى سيدني.

ووصل الفريق الصيني، الذي كان من المقرر أن يلعب مباراته الأولى في 3 فبراير، إلى بريسبان يوم الأربعاء وتم إبلاغه بالبقاء في غرفهم بالفندق حتى 5 فبراير.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، تم تأجيل بطولة العالم لألعاب القوى الداخلية، المقرر عقدها في نانجينغ في مارس، حتى عام 2021 بسبب المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا، وفق ما أفاد به مجلس إدارة الرياضة.

وأجبرت الهيئات الرئاسية للعديد من الرياضات الأخرى، بما في ذلك التزلج، وكرة الريشة، والتنس، وكرة السلة، على إعادة ترتيب الأحداث أو تقييم التغييرات المحتملة أو مراقبة تداعيات تفشي المرض.