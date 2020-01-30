العثماني يُعين مستشار لمحاربة الفساد

عين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مستشارا خاصا في ديوانه مكلفا بمحاربة الفساد، هو حسن الدبشي، وهي مبادرة أولى من نوعها في رئاسة الحكومة.
وخلال استضافته أول أمس الاثنين من لدن فريق العدالة والتنمية، كشف الدبشي أنه يشرف على برنامج مدته تسعة أشهر لتكوين مفتشي الوزارات في مجال محاربة الفساد، يشمل زيارات لبريطانيا للتعرف على التجربة المؤسساتية لهذا البلد في محاربة الفساد.
وجرى إلى حد الآن تكوين 34 مفتشا، على أساس تكوين آخرين مستقبلا. وكشف الدبشي أن الفساد يجد بيئة مساعدة له في المغرب، داعيا إلى تعزيز الترسانة القانونية، وتكوين خبراء في محاربة الفساد، وقال إن الإرادة السياسية أصبحت اليوم متوفرة من أعلى سلطة في البلاد لمحاربة الفساد.
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