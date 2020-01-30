اليمن.. الأرصاد يتوقع ارتفاعا في درجات الحرارة بساحل ووادي حضرموت اليوم

الخميس 30 يناير 2020

توقعت جهات الطقس، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الخميس على وادي وصحراء حضرموت ومرتفعات ساحل حضرموت وشبوة والمهرة.



وذكرت جهات الطقس في بيان لها، أن درجات الحرارة ستتراوح مابين 8 إلى 10 درجات مئوية حيث ستصل في سيئون إلى 8 درجات مئوية بحسب توقعات بعض النماذج العالمية الأوروبية والأمريكية.

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وأضافت، أن سواحل حضرموت ستتراوح درجات الحرارة مابين 19 إلى 20 درجة مئوية.