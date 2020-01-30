- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الأرصاد يتوقع ارتفاعا في درجات الحرارة بساحل ووادي حضرموت اليوم والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
توقعت جهات الطقس، ارتفاع في درجات الحرارة اليوم الخميس على وادي وصحراء حضرموت ومرتفعات ساحل حضرموت وشبوة والمهرة.
وذكرت جهات الطقس في بيان لها، أن درجات الحرارة ستتراوح مابين 8 إلى 10 درجات مئوية حيث ستصل في سيئون إلى 8 درجات مئوية بحسب توقعات بعض النماذج العالمية الأوروبية والأمريكية.
وأضافت، أن سواحل حضرموت ستتراوح درجات الحرارة مابين 19 إلى 20 درجة مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. الأرصاد يتوقع ارتفاعا في درجات الحرارة بساحل ووادي حضرموت اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.