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شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم معدات طبية لمركز بنك الدم في مستشفى ابن سيناء بالمكلا والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أجهزة ومعدات طبية حديثة لمركز بنك الدم بمستشفى ابن سيناء بالمكلا.
ومن المقرر أن تخدم المساعدات الجديدة شريحة كبيرة من المجتمع كونه المركز الوحيد في حضرموت المتخصص في توفير كافة فصائل الدم لكافة محافظات القريبة.
يشار إلى أن هذه المساعدات الجديدة تأتي دعما للقطاع الصحي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
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