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شكرا لقرائتكم خبر عن إب.. مليشيا الحوثي تصادر نصف مليون ريال من محل جوالات والان مع التفاصيل
الخميس 30 يناير 2020
صادرت مليشيا الحوثي، أمس الأربعاء 29 يناير / كانون الثاني 2020م، مبالغ مالية من الطبعة الجديدة، من محلات تجارية بمحافطة إب، وسط اليمن.
وذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي صادرت أكثر من 500 ألف ريال يمني من الطبعة الجديدة للعملة، من محلات التضامن للهواتف الذكية، في مدينة إب، عاصمة المحافطة، وسط اليمن.
هذا وتواصل مليشيا الحوثي نهب الطبعة الجديدة من العملة، من مختلف المصارف ومحلات الصرافة، والمحلات التجارية، بما في ذلك التي بحوزة المواطنين، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها
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