إصابة أربعة مدنيين بينهم طفلين جراء قصف حوثي على التحيتا بالحديدة 

الخميس 30 يناير 2020

اصيب أربعة مدنين بينهم طفلين وإمراة من أهالي مدينة التحيتا بقصف مدفعي شنته مليشيات الحوثي على منازل المواطنين وسط المدينة جنوب محافظة الحديدة.



وقالت مصادر طبية، إن مليشيات الحوثي استهدفت منازل المواطنين والأحياء السكنية وسط المدينة بقذائف الهاون الثقيلة مما أدى إلى إصابة رجل وطفلين وإمرأة بجروح بالغة وهم :

1_ يحيى احمد كداف

2_عبده سالم علي

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3_الطفل_عمار سالم عوض

4_المواطنة _سعده حسن فرج

وحيث وصفت حالة الإمرأة بالخطيرة نتيجة الإصابة التي تعرضت لها

وأضافت المصادر أن قذائف المليشيات تساقطت على منازل المواطنين ،كما تعرضا الطفلان للإصابة بشظايا قذائف الهاون عندما كانا يلعبان حيث هرع عددا من الأهالي لإسعاف المصابين إلى مستشفى التحيتا ليتم بعدها نقلهم إلى مستشفى الخوخة لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية

وتواصل مليشيات الحوثي جرائمها الإنسانية ضد المواطنين الأبرياء باستهداف وقصف الأحياء السكنية وتدمير منازلهم بشكل همجي مما أدى إلى الى إستشهاد المئات وجرح الآلاف من أبناء محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة الأممية