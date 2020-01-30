سياسيون: قطر استغلت قربها من نظام البشير لربط علاقة مع الجماعات المسلحة بالسودان

الخميس 30 يناير 2020

أكد سياسيون سودانيون أن قطر استغلت علاقاتها مع نظام الرئيس المعزول عمر حسن البشير لنسج علاقات قوية منذ سنوات مع بعض الحركات المسلحة هناك، وبالتحديد حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، ودعّمت التوصل إلى اتفاق سلام قبل سقوط البشير، ما يعزز نفوذها على الحدود المترامية، وأن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يقوّض هذا النفوذ، حيث ستكون هناك قوات عسكرية منضبطة.



وبحسب السياسيين الذين نقلت عنهم صحيفة "العرب" فقد جرى استغلال مخيمات اللاجئين في دارفور لدعم عمليات تهريب الأسلحة وتحويل السودان وقتها إلى نقطة انطلاق للعديد من العناصر الإرهابية التي دعمها نظام البشير بإيعاز من قطر.

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وذكرت الباحثة في الشؤون الأفريقية، هبة البشبيشي أن التواجد القطري في دارفور يستهدف أساساً خلق طرق تهريب جديدة إلى القارة الأفريقية بعد أن تقلصت نسب تهريب السلاح والبشر عبر البحر المتوسط، وتحولت دول مثل السودان وإريتريا وتشاد إلى طرق بديلة لتمويل التنظيمات الإرهابية، وإنه يجري الاعتماد على هذه الطرق بصورة مكثفة حالياً في ظل تزايد التدخل التركي في ليبيا.

وتابعت أن الطريق الذي مدته الحكومة الفرنسية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي دارفور عام 2007، في أثناء الحرب بين نظام البشير والحركات المسلحة هناك، أضحى مرتعاً لتهريب السلاح والبشر، في ظل غياب قوات تابعة للحكومة المركزية في الخرطوم.

الطريق استهدف فتح ممرات إنسانية من دارفور إلى مدينة أبشي التشادية ومنها إلى منطقة قوز بيضا الحدودية في شرق تشاد، حيث يقيم الآلاف من اللاجئين، وهو طريق ممهد تسير فيه عربات الدفع الرباعي والدبابات، ويجري من خلاله تهريب المعدات العسكرية، إلى جانب المتشددين، من دارفور إلى تشاد ثم ليبيا.