صفحة مقربة من الصدر تعلق على ترشيح محمد علاوي لرئاسة الوزراء

علق صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، على ترشيح محمد علاوي لرئاسة الوزراء، فيما اشار الى انه لا وطن مع المندسين والفاسدين والمحتلين والتبعيين.

وقال في رد على احد المواطنين بشأن ان "المعادلة التي جائت بعبد المهدي، هي نفسها تريد ان تأتي بتوفيق علاوي"، ان "المعادلة التي تدعيها ايها الثائر.. هي: ان (أ) لا يتوافق مع (ب) و (ج) يحاول المماطلة ويريد جر العراق للفوضى والفتنة والحرب الاهلية".

واضاف "كما كانت لنا وقفة قبل وقفتكم وكما ساندناكم سوف لن نألوا جهدا لايصال من لا يتوافق واهواء الكتل بل بما يتلاءم مع ما يريده الشعب من حكومة تقوم بواجباتها المؤقتة وعلى رأسها الانتخابات المبكرة وباقي التفاصيل المهمة، ولن يكون الا ما يحفظ للعراق سلامته وهيبته وسيادته".

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وتابع "لتعلموا ان العناد من كل الاطراف لن يجدي نفعا وسيكون العراق هو المتضرر الوحيد... فان كنتم تريدون وطن فاننا ملزمون بانقاذ الوطن من ايدي الفساد من جهة وايدي المخربين من جهة بل وانقاذكم من المندسين الذين تجذروا في ثورتكم ومن كل فاسد حتى نحاكم كل من اساء للوطن".

ولفت الى انه "لا وطن مع المندسين ولا وطن مع الفاسدين ولا وطن مع المحتلين ولا وطن مع التبعيين، فهلموا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ان لا نعبد الا الله ولا نحب الا الوطن وان نحافظ على العراق بكل تعقل وحنكة والا ضاع ما نريد: (الوطن) والسلام".