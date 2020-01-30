وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأردني تأثيرات 'صفقة القرن' على استقرار المنطقة

بحث وزير الخارجية محمد علي الحكيم ونظيره الأردني أيمن الصفدي، الخميس، تأثيرات "صفقة القرن" على استقرار المنطقة، فيما ناقشا أهمية خفض التوتر بالمنطقة.
وأضاف البيان، أن الطرفين "بحثا مستجدات الأوضاع الراهنة، وما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأميركية بما يسمى صفقة القرن، وتأثيراتها في استقرار المنطقة، ولاسيما على فلسطين، والأردن".
وأشار البيان، إلى أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أهمية خفض التوتر بالمنطقة، والحفاظ على أمنها".
وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول الثلاثاء، لأول مرة عن البنود الأساسية لـ"صفقة القرن"، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض.
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