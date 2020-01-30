حتى اليوم.. كورونا يقتل 38 شخصا ويصيب نحو 1700

أعلنت السلطات الصينية صباح اليوم الخميس، اكتشاف 1731 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد، إضافة إلى تسجيل 38 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إجمالا إلى 170 حالة.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات على نطاق البلاد 7711 حالة منذ ديسمبر الماضي، حيث تم تسجيل 4586 منها في مقاطعة هوبي، بما فيها 2261 حالة في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة، بينما وصل عدد الوفيات في خوبي إلى 162 حالة، منها 129 حالة في ووهان.
وبرصد أول حالة إصابة في التبت أمس، أصبحت حالات الإصابة بالفيروس تشمل كل إقليم ومنطقة بالبر الرئيسي الصيني.
كما تم تسجيل 25 حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس خارج البر الصيني، منها 10 حالات في هونغ كونغ و7 حالات في ماكاو، إضافة إلى 8 حالات في تايوان، التي تعتبرها الصين جزءا منها.
وجرى الكشف عن إصابات بالفيروس في ما لا يقل عن 15 دولة أخرى، ومن المقرر أن تعقد منظمة الصحة العالمية جلسة مغلقة في جنيف اليوم الخميس لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان الانتشار السريع للفيروس يمثل الآن حالة طوارئ عالمية.
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