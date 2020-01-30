الحشد الشعبي يتصدى لمسلحين فتحوا النار على سيطرة وسط بيجي

تصدت قوة من الحشد الشعبي، الخميس، لمسلحين فتحوا النار على سيطرة امنية وسط قضاء بيجي شمال تكريت. وقالت هيئة الحشد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان، "مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة على سيطرة امنية، ليلة امس، في قاطع حي الرسالة وسط قضاء بيجي (40 كم شمال تكريت)"، مبينا ان "قوة من الحشد تحركت فورا وردت عليهم ما دفعهم للهروب الى جهة مجهولة". وأضافت ان "الحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذتا عملية دهم وتفتيش عقب الحادث في المنطقة نفسها وتم تأمينها بالكامل".



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