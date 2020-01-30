مستشار سلفاكير يبحث تطورات مفاوضات السلام مع البرهان بالخرطوم

يلتقي وفد من جمهورية جنوب السودان برئاسة مستشار الرئيس سلفاكير ميارديت للشؤون الأمنية توت قلواك، اليوم الخميس، رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في الخرطوم.

وأبلغ قلواك "العين الإخبارية" بأنه وصل إلى الخرطوم حاملا رسالة من رئيس بلاده الفريق أول سلفاكير ميارديت للبرهان.

وكشف عن دخوله في مباحثات مشتركة مع رئيس المجلس السيادي السوداني حول العملية السلمية بجوبا وإطلاعه على سير التفاوض بين الفرقاء السودانيين.

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وأشار قلواك الذي يترأس وساطة جنوب السودان في مفاوضات السلام، إلى أن زيارته والوفد المرافق له تستمر لمدة يومين، على أن يعود إلى جوبا للاستعداد لجولة المباحثات القادمة التي تنطلق يوم 4 فبراير/شباط المقبل.

والأحد، أعلنت الوساطة الجنوب سودانية إرجاء مفاوضات السلام بين حكومة الخرطوم وتحالف الجبهة الثورية المسلح إلى يوم 4 فبراير/شباط المقبل، لمزيد من التشاور حول مسارات التفاوض.

وكانت الوساطة بين الفرقاء السودانيين قد علقت رسميا، الأحد الماضي، المباحثات بين الحكومة والحركة الشعبية - شمال، جناح عبدالعزيز الحلو.

وعزا رئيس الوساطة مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك، الخطوة لعدم إحراز أي تقدم يذكر في ملف التفاوض بين الطرفين.