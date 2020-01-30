شكرا لقرائتكم 40 % تحت خط الفقر.. نائب روحاني يقر: الفساد مستشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بينما لم تطو بعد مأساة الطائرة الأوكرانية التي أثارت غضب الشارع الإيراني، وأطلقت تظاهرات في عدة مناطق في الثامن من يناير، أقر نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، بأن الفقر والفساد متفشيان في البلاد، محذرا من أن "الفساد يستشري كالنمل الأبيض في جسد الثورة".

وقال جهانغيري في كلمة له الأربعاء، "في حين ينتشر الفساد وتعيش أسر بدون قوت يومهم، هناك من يستمر بنهب المال العام".

كما طالب نائب الرئيس الإيراني بالجدية في مكافحة الفساد، قائلا "إن ذلك يحتاج إلى رقابة شاملة وتقبل دور الصحافة من أجل الشفافية".

إلى ذلك، قال جهانغيري إن "البلاد تمر بأصعب الظروف الإقليمية والدولية والداخلية منذ انتصار الثورة عام 1979".وأضاف "إنه من أجل التغلب على الأزمات والمشاكل يجب ألا يتم تجاهل أوجه القصور وعلى الجميع أن يساعد على تجاوز هذه المرحلة الصعبة".

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يأتي هذا الكلام، بعد أن أشار تقرير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2019 إلى أن إيران من أكثر الدول فسادا، بحيث تحتل المرتبة 146 من بين 180 دولة.

%40 تحت خط الفقر

كما يأتي حديث نائب الرئيس الإيراني عن تفشي الفساد والفقر في حين كشفت النائبة في البرلمان الإيراني، هاجر تشناراني، في مقابلة لها الاثنين، مع موقع "إصلاحات نيوز" أن "40% من الشعب الإيراني يرزحون تحت خط الفقر بسبب سوء الإدارة وعدم کفاءة بعض المسؤولين في إيران الغنية، كما أن العملة الإيرانية هي الأضعف في العالم".

ورأت تشناراني وهي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني أن "لا الهجوم الخارجي ولا الأقمار الصناعية يمكن أن تزعزع إرادة الشعب الإيراني، لكن سوء الإدارة وإجحاف بعض المسؤولين هما من تسببا في استياء الشعب الإيراني".

كما اعتبرت أنه "من المفارقة أن دولة تمتلك أكبر المناجم وثاني أكبر احتياطيات الغاز وثالث أكبر احتياطيات النفط في العالم وثاني أكبر احتياطيات المناجم تحت الأرض ولها المركز الأول في السجاد والفستق والكافيار والزعفران والأرز والماء والكهرباء والشاي والآثار وغيرها، لكن عملتها من بين الأقل قيمة في العالم".

يذكر أن إيران شهدت احتجاجات عمّت أغلب المدن والمحافظات الإيرانية بسبب رفع سعر الوقود 300% في شهر نوفمبر الماضي، وراح ضحيتها حوالي 1500 قتيل ومئات الجرحى وآلاف المعتقلين، بسبب القمع الشديد الذي مارسته السلطات الإيرانية.